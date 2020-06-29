Греф рассказал, как мошенники похитили у него $2000 с карты

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что однажды мошенники смогли снять с его карты две тысячи долларов. Это случилось после заграничной поездки.

«Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали. Вернулся в Москву и вдруг слышу, как защелкал мой телефон: пошли сообщения о транзакциях. Смотрю, а с карточки по 500 долларов за раз снимают. Но это было давно», — рассказал Герман Греф в интервью ТАСС.

По его словам, мошенники успели снять у него две тысячи долларов, пока он дозвонился в банк и заблокировал карту. Глава Сбербанка объяснил, что это было тогда, когда еще не создали системы блокировки, основанные на искусственном интеллекте. Сейчас, как отметил Греф, такое бы не могло произойти.

Грефу удалось вернуть похищенные средства. Но разбирательства длились около полугода.

После ЧП с утечкой данных они делают неуязвимой систему изнутри. Если раньше доступ к конфиденциальной информации имели тысячи администраторов, сейчас их осталось несколько сотен. В будущем их сократят до пары десятков, а потом совсем закроют базу.

У нас тогда произошла классическая история. Отлично подготовленный, нами обученный, прошедший все курсы по кибербезопасности, прекрасно знающий, как работают банковские системы, человек воспользовался знаниями во зло Герман Греф.

По словам Грефа, в Сбербанке не было ни одного случая проникновения в системы извне.

Осенью 2019 года один из сотрудников Сбербанка продал преступной группе пять тысяч учетных записей карт клиентов. В СМИ была информация об утечке данных 60 миллионов кредитных карт.