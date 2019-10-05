Похитителя клиентской базы Сбербанка нашли. Он был сотрудником бизнес-подразделения

Служба безопасности банка вместе с правоохранителями провела внутреннее расследование. В итоге она узнала, что 27-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка попытался похитить клиентскую информацию. К этим данным он имел доступ из-за служебного положения.

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Стражи порядка собрали и задокументировали улики. А сотрудник Сбербанка признался в преступлении.

Угрозы утечки клиентских данных нет. Это не касается данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем предупреждали и ранее.

«От себя лично и всей команды „Сбербанка“ хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания», — отметил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Руководство банка сделало серьезные выводы и кардинально усилило контроль доступа к работе систем среди сотрудников банка, добавил он.

Сбербанк узнал о возможной утечке учетных записей по кредитным картам 3 октября. Банк Служба безопасности сразу взяла за основную версию умышленные действия их сотрудника. Посторонний человек не смог бы получить доступ к базе данных.