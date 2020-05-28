Мошенник, представившийся сотрудником банка, похитил со счета пензенца более 600 тысяч

Злоумышленник сказал потерпевшему, что в его личном кабинете якобы происходят подозрительные операции и рекомендовал скачать приложение, чтобы предотвратить их. Приложение оказалось платформой для удаленного доступа в устройствам, поэтому вскоре мужчина получил уведомление о списании 460 тысяч рублей и около двух тысяч долларов США (по нынешнему курсу примерно 142 тысячи рублей).

«По факту кражи денежных средств проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — рассказали в пресс-службе.