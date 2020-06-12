Россиян предупредили о способах взлома бесконтактных платежей

Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана россиян. Так, у них в запасе есть несколько способов взлома карт с бесконтактной оплатой. Злоумышленники могут завладеть деньгами через нелегальный POS-терминал или считыватель информации.

«Для карты, поддерживающей бесконтактную оплату, возможны несколько способов атак. Первый — это кража средств через мошеннический мобильный POS-терминал или специальное устройство, которое создаст фейковую покупку и „заставит“ карту жертвы ее оплатить», — пояснил РИА «Новости» глава отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

При этом он подчеркнул, что такой вид мошенничества сталкивается с серьезными ограничениями. В частности, злоумышленнику приходится заводить банковский счет на юрлицо, а также иметь зарегистрированный в налоговой платежный терминал. Если будут поступать жалобы от клиентов, то счет могут закрыть. В этом случае, деньги могут просто не успеть забрать себе.

«Второй способ — считывание данных карты, ее номера и срока действия специальным NFC-скиммером (устройство для считывания данных с бесконтактных карт) для дальнейшей попытки мошенничества с операциями без присутствия карты», — отметил Бабин.

В качестве примера специалист привел покупки в онлайн-магазинах. При этом чаще всего мошенники атакуют смартфоны с мобильным банком. Специалисты провели анализ и выяснили, что каждый второй мобильный банк может подвергаться взлому.