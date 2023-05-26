Деньги 26 мая 2023, 09:16 Госдолг США — финансовая пирамида. Володин объяснил суть международного обмана Председатель Госдумы Володин сравнил госдолг США с мировой финансовой пирамидой

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США утратили способность самостоятельно исполнять обязательства, приблизились к дефолту и стали жить за счет других стран. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал госдолг американского государства международной финансовой пирамидой для обмана народов.

«Штаты живут за счет других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается. <…> Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран», — написал он.

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Американскому президенту Джо Байдену придется повысить порог госдолга страны, как и его предшественникам на этом посту. По словам Вячеслава Володина, со времен Второй мировой войны это делали больше 100 раз. Штаты приблизились к дефолту. В 2023 году проценты по госдолгу США достигнут 1,5 триллиона долларов, то есть почти трети доходов бюджета.

Председатель Госдумы призвал другие страны искать альтернативу доллару, ставшему, по его словам, «токсичным». Он сказал, что из-за рисков многие уже начали переходить в расчетах на национальные валюты, и напомнил, что все финансовые пирамиды рано или поздно потерпели крах.

Минфин США предупредил, что к 15 июня страна не сможет исполнять свои финансовые обязательства. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас не согласился с прогнозами и посоветовал американским властям надавить на парламент, чтобы переписать законодательство о госдолге.