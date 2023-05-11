В случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США дефолт может разрушить экономику страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден . Американский госдолг приблизился к своему пределу. Но республиканцы и демократы никак не могут прийти к консенсусу и продолжают раскачивать экономическую лодку. Реален ли дефолт в США и насколько опасным он окажется для мировой экономики, пояснили специалисты.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Экономический аналитик Софья Донец: дефолта никто не увидит

В случае дефолта в США можно говорить о двух основных направлениях последствий. Во-первых, дефолт по государственному долгу может запустить очень большое количество проблем с внутренними бюджетными расходами, необходимость сокращать государственные расходы. Это вызовет существенную глубокую рецессию в американской экономике, которая является первой по объему и близка с китайской.

Дефолт в США не пройдет незамеченным для всех рынков. Например, для сырьевых. Безусловно, в этом случае можно ожидать заметного снижения цен на нефть или металлы, что важно для России.

Второе направление действия дефолта — через мировые финансовые рынки. Здесь последствия трудно предсказать. Возможно, это будет иметь вторичные эффекты. Как камень, упавший в воду: эффект расходящихся кругов.

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Вероятные последствия дефолта

События такого масштаба на мировом финансовом рынке случаются очень редко. В качестве примера можно привести 2007–2008 год — мировой финансовый кризис. Тогда он тоже привел к запуску достаточно глубокой рецессии.

Это может привести к росту неопределенностей, к переоценке рисков по всем активам и в самих США, и в других экономиках. Кроме того, создаст существенные проблемы для держателей американского государственного долга по всему миру. Это и частные инвесторы, и пенсионные, и суверенные фонды.

Невозвратность по отдельным обязательствам США может повлечь серьезные последствия. Когда нарушаются условия обслуживания даже по одной государственной облигации, это запускает широкий круг проблем по всему государственному долгу. Многие могут не дополучить свои средства обратно.

В мировой финансовой системе госдолг США рассматривался как без рисковый актив, от которого часто рассчитывали цены на активы других стран или корпоративного сектора.

Для России сложно увидеть прямые эффекты, особенно с учетом заморозки золотовалютных резервов [страны], часть которых также размещали в долларах и государственных облигациях. С этой точки зрения Россия уже переварила возможные последствия.

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Близость к установленному документами потолку

Но самый главный вопрос — будет ли вообще дефолт. На мой взгляд, мы его не увидим, потому что говорим здесь о нарушении самоограничения.

Мы не говорим, что США столкнулись с невозможностью рефинансировать долг, потому что им отказывают их кредиторы.

Страна подошла к потолку, установленному американскими государственными документами. С этой точки зрения, пересмотреть потолок долга — достаточно ходовая стратегия: сам установил, сам пересмотрел.

За последние 40 лет потолок по госдолгу США пересматривали 45 раз. Затягивание обсуждения процесса сейчас — скорее, политический момент, в котором противодействующие партии просто пытаются выиграть дополнительные очки.

Всерьез говорить о дефолте, наверное, нельзя. Можно — о переделе политического влияния. Надеяться, что будет принята более консервативная политика расходов. Скорее всего, к вопросу пересмотра долга США вернутся еще не раз.