Мир 25 мая 2023, 17:52 Дефолт США по госдолгу сочли маловероятным Президент Всемирного банка Мэлпас исключил объявление США дефолта по госдолгу РИА «Новости»

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Власти США не станут объявлять дефолт по государственному долгу, а придут к соглашению с конгрессменами. Об этом в эфире телеканала CNN заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

Он признался, что не ожидает дефолта в ближайшее время хотя бы в ближайшее время.

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«Я был бы рад чтобы палата представителей приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Это уже по крайней мере хоть одна вещь», — заявил Мэплас.

Он добавил, что также важны переговоры, которые администрация президента Байдена ведет с республиканцами, которые контролируют нижнюю палату парламента.

По словам президента Всемирного банка США нужно переписать закон о государственном долге, чтобы над страной не нависала постоянная угроза дефлота. По его словам, самой эффективной мерой может стать давление на законодателей.

«Если вы превысили предел отношения долга к внутреннему валовому продукту, не платите зарплату высокопоставленным государственным служащим и конгрессменам», — подчеркнул он.

Министр финансов США Джаннет Йеллен направила в конгресс письмо, в котором заявила, что денег на государственных счетах хватит до 1 июня. После чего стране придется объявлять дефолт из-за невозможности обслуживать государственный долг.

Администрация США несколько месяцев продолжает переговоры о повышении потолка государственного долга с конгрессменами. Контролирующие палату представителей республиканцы заявили, что готовы пойти на такой шаг при условии снижения бюджетных расходов на государственные программы, но Белый дом с такой позицией не согласился.