22 мая 2023, 06:01
США к середине июня останутся в долгах — министр
Глава Минфина США Йеллен призвала повысить лимит госдолга до 15 июня
Дефолт в США случится до 15 июня, если конгресс не повысит лимит госдолга. Власти не смогут оплачивать счета уже в начале месяца, до очередных налоговых поступлений, объявила в интервью NBC министр финансов страны Джанет Йеллен.
Она напомнила, что уже предупреждала конгресс об опасности и продолжила настаивать на повышении лимита госдолга. По подсчетам главы Минфина, к 1 июня США не смогут расплачиваться по счетам и не дождутся новых налоговых поступлений в середине месяца. Джанет Йеллен назвала это жестким крайним сроком.
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«Трудно быть абсолютно уверенным в этом, но моя оценка в том, что шансы достичь 15 июня, имея возможность оплатить все наши счета, довольно низкие», — сказала министр.
США всерьез относятся к госдолгу, и этот вопрос, по словам Джанет Йеллен, встал очень остро. Если конгресс не решит проблему, в июне стране придется делать трудный выбор между счетами — какие-то из них останутся неоплаченными.
В другом интервью она призналась, что американские власти на протяжении нескольких месяцев применяли экстраординарные меры во избежание дефолта, но исчерпали свои возможности.
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