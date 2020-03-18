Курс евро вырос до 88 рублей 18 марта. Последний раз такие показатели были в феврале 2016 года.

По данным Московской биржи, евро взлетел на 6,15% относительно предыдущего закрытия торгов.

Курс доллара тоже вырос и достиг уже отметки выше 80 рублей. На момент открытия торгов 18 марта доллар стоил чуть более 79 рублей. В течение дня курс снизился, а к концу резко подскочил на 7,2%.

Ранее 17 марта цена нефти Brent провалилась ниже 29 долларов за баррель. Стоимость на торгах в Лондоне снизилась на 4,5% и достигла расценки 28,72 доллара за баррель.

На стоимость нефти повлияла и ситуация с падением индексов мировых бирж и российских ценных бумаг. Американские биржи дважды обрушились за март. Ключевые фондовые индексы потеряли более 12% по итогам торгов США.