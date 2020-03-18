    18 марта 2020, 18:14

    Курс доллара подскочил до 80 рублей

    Дамир Матюхин

    Курс доллара снова вырос и достиг уже отметки более 80 рублей. Последний раз такое значение наблюдалось четыре года назад. Курс евро тоже повысился до 86 рублей.
    Курс доллара подскочил до 80 рублей

    Скачок стоимости доллара зафиксировала Московская биржа. Валюта выросла на 6% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Цена за доллар достигла 80,01 рубля, чего не было с февраля 2016 года. После скачка доллар немного упал — до 79,93 рубля.

    На момент открытия торгов 18 марта доллар находился на уровне более 79 рублей. Затем произошло снижение до 76,26 рубля. В течение дня курс значительно подскочил. Аналогичная ситуация произошла и с евро. Эта валюта утром стоила 84,01 рубля, но к вечеру стоимость выросла до 86,87 рубля.

    Свои позиции теряет не только рубль, но и нефть. Так, майские фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) упали до 25,52 доллара за баррель. Последний раз такой низкий показатель был в 2003 году. Обновила минимум четырехлетней давности и нефть марки Brent. Ее стоимость 18 марта рухнула ниже 28 долларов за баррель.

    Такие скачки начали происходить на фоне распространения коронавируса и разрыва соглашения в ОПЕК+. Страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти. С 1 апреля перестанут действовать все существующие договоренности.