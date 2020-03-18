Курс доллара подскочил до 80 рублей

Курс доллара снова вырос и достиг уже отметки более 80 рублей. Последний раз такое значение наблюдалось четыре года назад. Курс евро тоже повысился до 86 рублей.

Скачок стоимости доллара зафиксировала Московская биржа. Валюта выросла на 6% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Цена за доллар достигла 80,01 рубля, чего не было с февраля 2016 года. После скачка доллар немного упал — до 79,93 рубля.

На момент открытия торгов 18 марта доллар находился на уровне более 79 рублей. Затем произошло снижение до 76,26 рубля. В течение дня курс значительно подскочил. Аналогичная ситуация произошла и с евро. Эта валюта утром стоила 84,01 рубля, но к вечеру стоимость выросла до 86,87 рубля.

Свои позиции теряет не только рубль, но и нефть. Так, майские фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) упали до 25,52 доллара за баррель. Последний раз такой низкий показатель был в 2003 году. Обновила минимум четырехлетней давности и нефть марки Brent. Ее стоимость 18 марта рухнула ниже 28 долларов за баррель.

Такие скачки начали происходить на фоне распространения коронавируса и разрыва соглашения в ОПЕК+. Страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти. С 1 апреля перестанут действовать все существующие договоренности.