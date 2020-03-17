Американские фондовые рынки рухнули на 12%

В понедельник, 16 марта ключевые фондовые индексы потеряли более 12% по итогам торгов США. Американские биржи дважды обрушились за март.

Новый антирекорд обновил показатели 12 марта, пишут РИА «Новости».

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что когда коронавирус пройдет — рынки восстановятся. Однако при этом, он исключил, что экономика США движется к рецессии. Глава США отметил, что пока общенациональный карантин не планируется.

Ранее 12 марта торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились самым крупным обвалом с 1987 года. Основные индексы обрушились более чем на 9%. Этот день стал распродажей на торговых площадках по всему миру. На Московской бирже рубль подешевел на 3%.