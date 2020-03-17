Цена нефти упала ниже 29 долларов

Цена нефти Brent провалилась ниже 29 долларов за баррель. Такой низкий показатель зафиксирован впервые с января 2016 года.

Как сообщает govoritmoskva.ru, стоимость фьючерса на торгах в Лондоне снизилась на 4,5%. И достигла расценки 28,72 доллара за баррель.

Стоимость марки WTI также снизилась на 3,6% и составляет 27,95 доллара.

В понедельник, 16 марта, цена нефти марки Brent рухнула до 29,77 доллара за баррель. Это соответствовало показателем февраля 2016 года. На стоимость нефти повлияла и ситуация с падением индексов мировых бирж и российских ценных бумаг. Американские биржи дважды обрушились за март. Ключевые фондовые индексы потеряли более 12% по итогам торгов США.

Утром 17 марта мировые цены начали восстанавливаться. Марки Brent и WTI поднялись более чем на 5%.