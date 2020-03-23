Экономисты заявили о начале глобального кризиса

По мнению экспертов, спад — рецессия — 2020 года будет сопоставим с тем, который наблюдался в 2008–2009 и 1981–1982 годах. Специалисты считают, что рост ВВП по итогам года ставит от минус 2 до плюс 2,7%, причем даже в случае +2,5 экономисты считают ситуацию рецессией.

Замедление экономики связывают с падением цен на нефть из-за отсутствия договоренностей между Россией и Саудовской Аравией, а также коронавирусным кризисом, из-за которого многие были вынуждены закрыть производства и отказаться от деловой деятельности.

Агентство отмечает, что все известные в истории кризисы начинались с небольшого падения. В этот раз деловая активность снизилась, или даже совсем остановилась, быстро и внезапно. Журналисты отметили, что все больше экономистов не просто связывают кризис с эпидемией, но и отмечают сходства в их распространении. Заражение одного пациента или сбой одного бизнеса-сектора приводит к росту по экспоненте.

Ситуация с коронавирусом обострилась для бизнеса в начале марта, когда сначала Италия, а вслед за ней и все страны Евросоюза ограничили выезды из страны и ввели карантинные меры. Частично остановили деловую активность в США, Китае, России и других странах.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ обвалились и цены на нефть. Сейчас Brent торгуется по 26 долларов, вслед за углеводородами обрушился и рубль.