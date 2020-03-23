Нефть обвалилась на 8-10%

Новая неделя началась с очередного обвала цен на нефть, которая только начала приходить в себя. В среднем стоимость барреля упала на 8-10%.

Топливо марки Brent сейчас торгуется на отметке в 25 долларов за баррель, WTI — стоит 21 доллар, следует из данных торгов.

Нефтяной рынок лихорадит уже пару недель. Немалую роль в этом сыграл коронавирус. Также цены на топливо обвалились из-за того, что Эр-Рияд не смог договориться с Москвой о сокращении добычи в ходе встречи ОПЕК+.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в обвале рынка виноваты страны Персидского залива. Россия при этом никогда не хотела таких результатов (имеется в виду снижение цен — прим. ред.). Ранее политик отметил, что за продление договора ОПЕК+ выступали даже те российские компании, которые были заинтересованы в рынках, подчеркнул Белоусов.

«Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — сказал Белоусов прессе.

Цены на нефть буквально за несколько недель упали почти в два раза. Переговоры стран прошли 6 марта 2020 года. Россия отказалась брать на себя треть общего объема сокращения добычи в странах ОПЕК+. Вслед за нефтью обвалился российский рубль.