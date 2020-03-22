Коронавирус оставит людей без работы. Кто будет невостребован из-за пандемии

Пандемия коронавируса серьезно ударила по некоторым профессиям. Разбираемся, кто резко оказался невостребованным во время карантинных мер и как люди справляются с ситуацией.

Таксисты

Пока карантинные меры в Москве не такие жесткие, как в некоторых европейских странах. Но уже можно констатировать, что жители стали значительно меньше передвигаться по городу. Следовательно, у таксистов сокращается количество заказов.

В Московском профсоюзе таксистов заявили, что уже около 20% водителей прекратили работать. Это неудивительно: мало того, что невыгодно, так еще и рискованно — таксисту приходится контактировать с пассажирами, а значит, больше шансов заразиться.

В правительстве уже задумываются над тем, как помочь таксопаркам на время карантина. Премьер-министру Михаилу Мишустину отправили документ, где, в частности, предлагается ввести налоговые каникулы для компаний и даже предоставить субсидии.

Таксисты испытывают кризис не только в Москве. Например, таллинские водители «Яндекс.Такси» жаловались на резкое падение количества заказов.

Фитнес-тренеры

Если еще на прошлой неделе люди просто стали меньше посещать фитнес-клубы из-за угрозы коронавируса, то теперь спортзалы закрывают уже официально.

Роспотребнадзор обязал закрыть для посетителей все столичные фитнес-клубы с 21 марта. Как долго будет действовать запрет, пока не знает никто. Что делать тренерам и другим сотрудникам — тоже. Постановление касается также аквапарков, бассейнов и других спортивных объектов.

Единственная хорошая новость: многие спортклубы уже договорились о скидках на аренду. Но кризиса все равно не избежать. А значит, и увольнений. Для тренеров единственный выход — подрабатывать в индивидуальном порядке составлением программ питания и тренировок.

Работники кинотеатров

По кинотеатрам таких распоряжений нет, но площадки все равно постепенно закрываются по всей России. Чаще всего — после рекомендации региональных властей, иначе арендодатели не идут на уступки. Ранее в Москве ввели ограничение: не больше 50 человек на один сеанс. А это уже означает колоссальные убытки для столичных кинотеатров.

Сеть «Москино» уже объявила о закрытии всех площадок. Часть кинозалов закрыли сети «Синема Парк», «Кино Окко», «Премьер Зал», «Каро» и другие. Так как большинство кинозалов находится в торговых центрах, то их посещаемость тоже падает. Так что не у дел в ближайшее время окажутся не только работники кинотеатров, но и сотрудники магазинов, фуд-кортов и других заведений, расположенных в моллах.

Туроператоры

С серьезными последствиями от пандемии коронавируса столкнется туристический бизнес. Во-первых, все больше стран закрывает границы, отменяются даже заранее спланированные авиарейсы. Ростуризм уже порекомендовал жителям России отказаться от поездок за границу. Но и без всяких рекомендаций вряд ли в ближайшее время найдется много желающих отправиться за рубеж. Кроме того, экономический кризис серьезно ударит по туристическим компаниям.

Непростые времена ждут всех работников этой сферы. В Минэкономразвития предложили компенсировать убытки, которые понесли компании в период с 24 января по 30 марта. Но как дальше выбираться из кризиса, да и сколько он еще продлится, пока не понятно. Поэтому вполне вероятно, что ведущие туристические компании в ближайшее время пойдут на сокращения.

Гостиницы и рестораны

Кризис туристического бизнеса коснулся и владельцев гостиниц. Меньше людей путешествует — меньше спрос на отели. Люди массово отменяют бронирования на март и апрель. Только в Москве и Санкт-Петербурге заселение в гостиницы в этом месяце снизилось уже более чем на 50%. Многие сотрудники уже отправились в отпуск, а то и вовсе остались без работы.

То же касается и заведений общественного питания. Московские кафе и рестораны уже столкнулись с оттоком посетителей. Ситуацию усугубляет то, что многие заведения находились рядом с офисами и бизнес-центрами, чьи сотрудники были основной клиентурой. А теперь большинство работает на удаленке. Кафе на территории аэропортов и торговых центров и вовсе временно закрылись. Пока временно.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России уже предрек банкротство многих сетей. Немного облегчить себе жизнь рестораны могут за счет доставки. Но она лишь частично покроет убытки. В Минэкономразвития заявили, что уже готовится пакет мер государственной помощи общепиту и гостиничному бизнесу. Но что это будут за меры, пока не ясно.

Дальнобойщики

С неудобствами из-за коронавируса столкнулись российские и европейские дальнобойщики. Так как границы закрываются, то вопрос с грузоперевозками за рубеж до неопределенного срока закрыт. При этом водители, которые не успели вернуться на родину, оказались заперты на границах. В частности, сообщалось о российских дальнобойщиках, застрявших между Италией и Словенией.

Ситуация с внутренними перевозками тоже сложная. Из-за опасности заражения в регионах водителям теперь рекомендуют не задерживаться и максимально ограничить контакты между рейсами. Такие меры, в частности, приняли в Калининградской области. Но так дальнобойщики лишаются возможности отдохнуть, поесть между рейсами. Даже заправляться в некоторых местах требуют только в определенных точках.

В связи с этим Ространснадзор решил временно отменить весовой контроль. Правда, пока это касается только грузовиков с продуктами и лекарствами. Кроме того, предложили отменить систему «Платон». Но многие дальнобойщики пока не понимают, как эти меры будут работать, если на многих российских дорогах установлена автоматическая система весового контроля. Поэтому не исключено, что многие водители большегрузов решат сменить деятельность в кризисные времена.