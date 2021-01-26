Экономист объяснил, ждать ли дефицит товаров

Предположение высказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в разговоре с «360». Также он считает, что опасения Счетной палаты о риске возникновения дефицита некоторых товаров в стране, не беспочвенны. Ранее правительство установило административное ограничение роста цен на ряд продуктов.

«Производители товаров оказались не слишком заинтересованы в том, чтобы поставлять эти товар по этим ценам в торговые сети. И уже поступили сообщения со стороны торговых сетей, что они не могут заключить контракт на поставку тех или иных товаров, потому что производители отказываются поставлять товары по ценам, которые установило правительство», — сказал Андрей Колганов.

Есть вероятность, что производители, у которых есть налаженные каналы сбыта за рубеж, могут отправить товар, который отказываются поставлять в российские торговые сети, на экспорт. Однако не вся продукция имеет спрос на внешнем рынке.