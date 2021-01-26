СМИ: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Федеральная налоговая служба начала контролировать цены на продукты в российских магазинах. Производители стали получать от ведомства запросы на поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.

Поставщики или торговые сети должны спрогнозировать изменение цен на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов», — отметил в разговоре с изданием юрист Forward Legal Арпине Пирумяно.

В законодательстве, по ее словам, не отражена обязанность предоставлять прогноз изменения цен на товары, следовательно, налоговая не имеет право его требовать. Она предполагает, что ФНС так действует из-за создания системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

«Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей», — добавила она.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов считает, что спрогнозировать изменение цен до конца года поставщикам и торговым сетям будет проблематично. Очень много факторов, которым свойственны изменения: цены зависят от баланса спроса и предложения, а экономическая ситуация в стране нестабильна.