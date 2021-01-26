СМИ: ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты
Поставщики или торговые сети должны спрогнозировать изменение цен на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары. Об этом сообщил «Коммерсант».
«Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов», — отметил в разговоре с изданием юрист Forward Legal Арпине Пирумяно.
В законодательстве, по ее словам, не отражена обязанность предоставлять прогноз изменения цен на товары, следовательно, налоговая не имеет право его требовать. Она предполагает, что ФНС так действует из-за создания системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.
«Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей», — добавила она.
Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов считает, что спрогнозировать изменение цен до конца года поставщикам и торговым сетям будет проблематично. Очень много факторов, которым свойственны изменения: цены зависят от баланса спроса и предложения, а экономическая ситуация в стране нестабильна.