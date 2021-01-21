Цены на продукты в России в 2020 году выросли заметно выше средней инфляции. Этой проблеме нужно уделить дополнительное внимание. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он констатировал, что инфляция «по итогам [прошлого] года немного ускорилась» и превысила целевой ориентир Центробанка, оказавшись на уровне 4,9%.

«При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов», — заметил Путин. Его процитировал ТАСС.

Глава государства напомнил, что этот вопрос уже обсуждался на одном из совещаний. В итоге было принято решение внимательно следить за ситуацией и держать ее под контролем.

Президент предложил Кабмину в ближайшее время вернуться к данной теме и обсудить ее с учетом итогов первого месяца 2020 года. Также Путин на заседании заявил, что Россия должна добиться полного восстановления рынка труда до конца этого года.