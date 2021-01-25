Россиян предупредили о риске дефицита товаров

Счетная палата с одной стороны считает административное ограничение роста цен на продукты правильным шагом. Ведь он направлен на поддержание малообеспеченной группы граждан с высокими тратами на продукты.

«В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — сказано в сообщении.

Производителям может оказаться невыгодно продавать продукцию по установленным ценам. Ведь предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы в итоге получить прибыль. Из-за сложившейся ситуации производители могут отправлять свой товар на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен.

«Существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», — предупредили в Счетной палате.

Ранее российские кондитеры заявили, что цены на торты, пастилу и зефир могут подняться из-за дорогого сахара.