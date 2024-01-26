Деньги 26 января 2024, 12:13 Экономика США по итогам 2023 года обошла Китай и удивила экономистов Bloomberg: США опередили Китай в рейтинге экономик мира Unsplash

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Итоги 2023 года показали, что американская экономика вышла из пандемии успешнее китайской. Вопреки ожиданиям специалистов, США выиграли гонку за звание первой экономики мира, сообщило агентство Bloomberg.

В начале прошлого года аналитики ждали, что США впадут в рецессию, потому что для борьбы с рекордной инфляцией Федеральная резервная система повысила процентные ставки. Китай, наоборот, ждал успех. Однако по итогам 2023 года валовой внутренний продукт Штатов увеличился на 6,3% в номинальном выражении и опередил прирост Китая на 4,6%. Такие результаты удивили специалистов и показали, что экономика США лучше восстановилась от удара пандемией, чем китайская.

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«Это поразительный поворот судьбы», — заявил специалист Корнелльского университета Эсвар Прасад.

По его мнению, высокие показатели американской экономики в сочетании с препятствиями на пути китайской снизили шансы на то, что ВВП Китая обгонит ВВП США. На ситуации в КНР сказался кризис на рынке недвижимости, худшая за четверть века дефляция, снижение экспорта, рост безработицы среди молодежи, долги муниципалитетов.

Китай займет первое место по объему ВВП не раньше 2037 года, заявил британский Центр экономических и деловых исследований. Прогнозы ухудшились под влиянием пандемии.