Мир 26 декабря 2023, 18:28 Британские экономисты предсказали, когда Китай обгонит США по размеру ВВП СЕВR: Китай в 2037 году обойдет США по размеру ВВП Unsplash

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Китай может занять первое место в мире по объемам ВВП, но это произойдет не ранее 2037 года. Об этом заявил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), сообщила газета The Telegraph.

Экономисты отметили, что китайская экономика может обойти США и стать лидирующей в мире только к этому времени, так как из-за кризиса в сфере недвижимости перспективы роста сильно упали. В 2021 году аналитики прогнозировали, что КНР займет первую строчку по уровню ВВП уже к 2030-му, но последствия пандемии резко снизили уровень экономического развития страны.

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Согласно докладу СЕВR, Россия находится на восьмом месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Аналитики добавили, что страна может в 2024 году занять 11-ю строчку в списке государств с самым большим ВВП.

Ранее газета Financial Times заявила, что власти КНР намеренно снижают статус Народного банка Китая. По прогнозам издания, Национальное управление финансового регулирования в будущем поглотит китайский Центробанк и возьмет на себя контроль за финансовой деятельностью в стране.