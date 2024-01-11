Деньги 11 января 2024, 09:26 «Движение уже стало заметным». Путин — о развитии Дальнего Востока Путин заявил, что развитие Дальнего Востока благодаря программам стало заметным РИА «Новости»

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Благодаря госпрограммам и предпринимательской активности началось активное развитие Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин во время визита в Хабаровск заявил, что эта работа дала свои плоды, сообщило РИА «Новости».

При запуске программ развития дальневосточного региона, по словам главы государства, ощущалось мало энтузиазма. Люди, по его словам, пребывали в «кислом» настроении. Владимир Путин объяснил, что после объявления о планах развивать судостроение и другие отрасли быстрых результатов не последовало.

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«Все имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Но все-таки движение уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», — сказал он.

Президент сказал, что достичь результата удалось благодаря бизнесу, который работает на Дальнем Востоке. Владимир Путин также напомнил, что давно призывал вкладывать средства на родине.

Во время поездки в Хабаровск глава государства посетил Тихоокеанский государственный университет и пообщался с предпринимателями. Он заявил, что российская экономика стала первой в Европе и пятой в мире, а ВВП страны по итогам 2023 года может превысить 4%.