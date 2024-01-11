11 января 2024, 09:03
Путин обсудит с главой Хабаровского края экспорт российских стройматериалов в Китай
Путин обсудит с Дегтяревым экспорт отечественных стройматериалов в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Он обещал обсудить с главой края Михаилом Дегтяревым вопросы логистики для экспорта российских стройматериалов в Китай. Об этом российский лидер сказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
«Что касается логистики, то безусловно это надо делать. Зачем везти [товары в обход] в Приморский край, в Благовещенск? Конечно, надо сделать. Мы с губернатором обсудим на отдельной встрече», — подчеркнул президент.
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Ранним утром 11 января глава государства прибыл в Хабаровск. Там Путину уже показали презентацию планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока, размещенной в Тихоокеанском государственном университете. Затем российский лидер начал встречу с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.
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