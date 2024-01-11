Власть 11 января 2024, 09:03 Путин обсудит с главой Хабаровского края экспорт российских стройматериалов в Китай Путин обсудит с Дегтяревым экспорт отечественных стройматериалов в Китай РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Он обещал обсудить с главой края Михаилом Дегтяревым вопросы логистики для экспорта российских стройматериалов в Китай. Об этом российский лидер сказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Что касается логистики, то безусловно это надо делать. Зачем везти [товары в обход] в Приморский край, в Благовещенск? Конечно, надо сделать. Мы с губернатором обсудим на отдельной встрече», — подчеркнул президент.

Реклама

Ранним утром 11 января глава государства прибыл в Хабаровск. Там Путину уже показали презентацию планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока, размещенной в Тихоокеанском государственном университете. Затем российский лидер начал встречу с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.