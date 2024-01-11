Важное 11 января 2024, 08:52 Экономика России стала первой в Европе. Путин спрогнозировал рост ВВП до 4% Путин: ВВП России по итогам года составит 4% РИА «Новости»

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Несмотря на санкции, экономика России возобновила рост. Она уже обогнала Германию и всю Европу. По итогам года рост валового внутреннего продукта страны составит 4%, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Трансляцию организовало РИА «Новости».

«Удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия», — сказал он.

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Владимир Путин согласился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком в том, что по итогам 2023 года ВВП страны сможет превысить 4%. Он сказал, что по паритету покупательной способности Россия обогнала страны Европы, но при пересчете на душу населения стало ясно, что есть над чем работать.

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России. Аналитики подсчитали, что в 2024 году ВВП прирастет на 1,3%, еще через год — на 0,9%.