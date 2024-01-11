Общество 11 января 2024, 08:56 Путин начал встречу с представителями бизнеса Дальнего Востока РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прибыл в Хабаровск, где начал встречу с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил сайт Кремля.

Перед встречей российский лидер ознакомился с презентацией реализации планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока. Он отметил, что регион развивается, и запущенные ранее программы уже показывают результаты.

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«Люди ждали, вроде как ничего и не происходит, но все-таки движение сейчас уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», — подчеркнул глава государства.

Во время поездки Путин планирует встретиться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, а также посетить местную мультипликационную студию.

Ранее Путин был в Анадыре, где провел встречу с местными жителями и посетил круглогодичный тепличный комплекс.