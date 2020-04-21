Долгий коронакризис. Экономике России предсказали возрождение во второй половине 2021-го
По словам Колганова, российская экономика сможет восстановиться в 2021 году, но все равно не выйдет на уровень 2019-го.
«Причины будут две. Внутренняя причина — это возможное сокращение внутреннего спроса из-за сокращения доходов населения и банкротства целого ряда мелких и средних предприятий, которые могут не перенести спад деловой активности из-за коронавируса», — сказал Колганов.
Внешняя причина заключается в том, что активность бизнеса будет снижаться и за рубежом, а значит спрос на экспортные российские товары тоже будет низким. Все это в совокупности замедлит выход из кризиса.
В лучшем случае мы выйдем на тот же уровень, который у нас был до кризиса, во второй половине 2021 годаАндрей Колганов.
Что касается низких цен на нефть, то Колганов считает это обстоятельство ситуационным. Американские компании еще в марте говорили о переполненных хранилищах. Теперь это коснулось биржу.
«Это был краткосрочный провал. Это был провал на негативных новостях, сейчас цена снова ушла в плюс, хотя и очень маленький. Ожидается, что спрос на нефть вырастет летом, цена подтянется. Это временное явление, которое всерьез на общеэкономической ситуации не скажется», — отметил экономист.
По поводу планов обычных россиян, Колганов предупредил, что, несмотря на низкую ставку ипотеки, речь все еще идет о довольно крупных суммах. А значит тем, кто не уверен в стабильности своего дохода, лучше не брать ипотеку даже на выгодных условиях.