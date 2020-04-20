Российские банки начали выдавать льготную ипотеку

Первую льготную ипотеку получили жители Барнаула в банке ВТБ 20 апреля. Процентная ставка составила 6,5% годовых.

16 апреля президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки по ставке 6,5% годовых. Ее смогут оформить россияне при покупке квартиры в новостройках. Жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга могут купить с ее помощью квартиры стоимостью до восьми миллионов рублей, в других регионах она будет действовать для жилья стоимостью до трех миллионов. Отмечается, что льготная ставка сохранится на весь период действия ипотеки.

Воспользоваться специальным предложением можно будет до 1 ноября. Заявки по ней уже начали принимать Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «Дом.РФ» и ВТБ. Последний уже выдал первую ипотеку. Об этом в пресс-службе банка сообщили РИА «Новости».

ВТБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Барнауле, клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей пресс-служба ВТБ

Председатель правления кредитной организации Анатолий Печатников отметил, что новая программа позволит банкам РФ восстановить спрос на покупку недвижимости. Он сильно упал в стране из-за режима самоизоляции и ситуации с коронавирусом в стране.

Печатников отметил, что первые обращения от клиентов в банке начали принимать 17 апреля. Первая выдача состоялась 20 апреля, но сейчас по всей стране заключены уже несколько десятков сделок.