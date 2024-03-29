Деньги 29 марта 2024, 13:54 Доходы РЖД в 2023 году рекордно выросли Белозеров: РЖД в 2023 году получили исторически рекордные доходы РИА «Новости»

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Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы — 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подвели общий баланс холдинга. Вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Достигли исторического рекорда доходов — 3 триллиона 17 миллиардов рублей», — сказал Белозеров.

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РЖД реализуют несколько масштабных проектов. В частности, в 2024 году планируется запустить железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через новые регионы страны. Восстановление железнодорожного полотна и строительство новой ветки началось осенью 2023 года.

Во втором квартале года в Московской области достроят железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининградской области. В середине марта власти дали старт строительству ВСМ.