Транспорт 19 марта 2024, 21:11 Стало известно, когда откроют железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию РЖД: поезда из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы пустят в 2024 году ru.freepik.com

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Железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые российские регионы, введут в строй до конца 2024 года. Об этом сообщили на сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта.

По словам первого заместителя руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олега Калеватых, работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки специалисты начали в сентябре 2023 года.

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«Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров», — подчеркнул чиновник.

Президент Владимир Путин заявил на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, что железную дорогу от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска восстановили. Скоро, по словам российского лидера, железнодорожные пути будут проходить через Донбасс и Новороссию до Севастополя. Дорога станет альтернативой Крымскому мосту.