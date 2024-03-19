Подмосковье 19 марта 2024, 16:43 Железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининграда достроят в Подмосковье летом 2024 года Главгосстройнадзор МО

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Терминалы логистического центра «Белый Раст» в Дмитровском городском округе соединят железнодорожные пути. Ход строительства проверил Главгосстройнадзор Подмосковья.

Работы по устройству железнодорожного пути стартовали в 2023 году, а завершат их во втором квартале 2024 года. Грузооборот рассчитан на 2,2 миллиона тонн в год.

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Терминально-логистический комплекс «Белый Раст», занимающий 179 гектаров, создан в соответствии с утвержденной стратегией развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года. Реализация проекта началась в 2017 году совместными усилиями российской компании «РЖД» и китайской Группы компаний «Ляонин Порт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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