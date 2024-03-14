Важное 14 марта 2024, 16:07 Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург Путин объявил о старте работы по строительству ВСМ Москва — Петербург

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Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас самые лучшие железные дороги, сомнений у меня нет. Но я так понимаю, что строительство высокоскоростной магистрали позволить повысить скорость перемещения грузовых составов и пассажирского движения», — сказал глава государства.

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Путин выразил уверенность, что проект ВСМ получится реализовать на самом высоком уровне. Благодаря этому время в пути между двумя городами сократится до чуть более двух часов. Магистраль станет пилотным проектом.

В феврале Путин согласовал схему высокоскоростной железной магистрали. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что проект реализуют после оперативной доработки деталей проекта.