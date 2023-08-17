Деньги 17 августа 2023, 10:53 Депутат предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ со «второй пенсии» Депутат Чернышов предложил отменить пенсионерам НДФЛ за аренду квартир РИА «Новости»

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Сдача квартиры в аренду стала для многих пенсионеров вторым источником дохода. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил освободить их от уплаты НДФЛ по таким сделкам, сообщило РИА «Новости».

«Для многих пожилых людей сдача недвижимости является „второй пенсией“. <…> Небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу», — заявил он.

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Сдачу жилья в аренду обложили НДФЛ в 13% от ежемесячной ренты. Борис Чернышов призвал сделать исключение для пенсионеров и обнулить ставку.

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