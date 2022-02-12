Названы новые льготы для пенсионеров в 2022 году

В России для граждан, получающих пенсию, предусмотрен ряд льгот. Они связаны с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Пенсионер <…> освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — привел один из примеров льгот эксперт.

Он также рассказал, что пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество.

Также с 1 февраля граждане, достигшие пенсионного возраста, смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной форме, сообщил Гиринский.

Ранее Член Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением освободить от уплаты госпошлины пенсионеров, которые вступают в наследство в порядке первой очереди.

В то же время, пенсионеров предупредили о риске потери льготы по оплате имущественного налога. Это грозит им, если сдачу квартиры в аренду признают предпринимательской деятельностью.