Власть 13 февраля 2023, 11:14 Депутат Евгений Федоров предложил ввести для работающих студентов налоговый вычет

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Многие студенты дневных отделений колледжей и вузов совмещают учебу с работой, поэтому могут претендовать на дополнительные льготы. Об этом сообщил RT.

Депутат Госдумы России Евгений Федоров написал обращение на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением ввести налоговый вычет для студентов очных отделений, которые работают. Потому что в итоге учащиеся сталкиваются с двойной нагрузкой, с чем и связана инициатива.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета — уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением в высшем либо среднем специальном учебном заведении», — написал Евгений Федоров.

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