Деньги 07 июня 2023, 03:27 Пенсионерам рассказали о выплатах за летний отдых в 2023 году Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно положена пенсионерам в 2023 году РИА «Новости»

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Пенсионеры в этом году могут получить компенсации и воспользоваться льготами за летний отдых внутри России. Все положенные выплаты можно получить через Социальный фонд, МФЦ и портал «Госуслуги», сообщил Life.ru.

В 2023 году для пенсионеров предусмотрены компенсации за проезд к месту отдыха и обратно, льготы на авиабилеты и на поездки в поезде. Авиакомпания должна входить в список получивших субсидирование, льготы предоставляются только по определенным маршрутам.

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Бесплатный проезд дважды в год в поездах и вагонах всех категорий по личным надобностям и раз в год к месту лечения положены пенсионерам — Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы.

К общим льготам для всех туристов, которые доступные и пенсионерам, относится туристический кешбэк. В этом году он составляет 20% от стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей.

Неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера, два раза в год положена компенсация за летний отдых. Ее предоставляют пенсфонд и фонд социального страхования. Она касается не только туризма внутри России, но и поездок за границу.

Для получения компенсации нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в ТО СФР. Расходы и поездку за границу можно компенсировать частично — при следовании к месту отдыха до ближайшей границы.

Ранее были озвучены пять мест в России, где можно полноценно наслаждаться жизнью на пенсии. В список попали Краснодарский край и Петербург.