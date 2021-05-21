Больше трети россиян признались в отсутствии сбережений

Около 37% россиян не имеют финансовой подушки на черный день. Остальные россияне сформировали привычку откладывать деньги.

Исследование провел Россельхозбанк в начале мая, в нем приняли участие около пяти тысяч россиян со всех регионов страны. Результаты опроса опубликовало РИА «Новости».

Каждый четвертый участник опроса откладывает с зарплаты до 10%, каждый пятый — от 10% до 50% дохода. Больше 50% своих денег переводят на сбережения только 5% респондентов.

Большинство опрошенных (61%) считают, что вложение в недвижимость — наименее рискованный способ инвестирования. Около 15% респондентов заявили, что деньги лучше хранить в иностранной валюте. За ценные бумаги как менее рискованные инвестиции проголосовали 13% участников исследования.

Ранее эксперт в сфере блокчейн-технологий Анатолий Илле порекомендовал хранить сбережения не в евро и долларах, а в биткоине. При этом он посоветовал использовать метод регулярных покупок, предусматривающий вложение фиксированной суммы в актив через равные промежутки времени.