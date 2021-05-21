Россиянам назвали лучший период для покупки доллара

В последние недели на рынке сложилась ситуация в пользу рубля. Цены на нефть периодически переваливают за 66 долларов. Поэтому сейчас самое удачное время для покупки американской валюты. Об этом рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«С инвестиционной точки зрения доллар — удобный базовый актив, его лучше закупать за местную валюту по максимально низкому курсу. Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках, а доллар, соответственно, на дне, то лучше это делать», — передало агентство «Прайм» его слова.

Финансист отметил, что средневзвешенный курс последних 12 месяцев — 74,2 доллара за баррель. За полгода и квартал — около 75. Пока курс ниже этого — стоить покупать доллары. За последние полгода доллары опускались до 73 только два раза. При этом они поднимались до 76 почти пять раз ха это время.

«Но стратегически более оправданной выглядит тактика удерживать и докупать доллары и евро на низких уровнях, чтобы инвестировать или тратить их в период, когда курсы валют растут», — сказал эксперт.

К концу рабочей неделе доллар подешевел на 7,71 копейки и составил 73,6007 рубля. Евро опустился на 32,98 копейки, и стал стоить 89,7708 рубля.