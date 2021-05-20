Эксперт посоветовал хранить деньги в криптовалюте

Эксперт в сфере блокчейн-технологий Анатолий Илле порекомендовал хранить сбережения не в евро и долларах, а в биткоине. Специалиста процитировал портал News.ru.

Отмечается, что евро, доллары, йены, рубли и прочие национальные валюты относятся к фиатным валютам, которые не обеспечены золотом или другими ценностями. Они обеспечены доверием к правительству государства, которое выпустило эти деньги.

«История показывает, что все когда-либо существовавшие фиатные валюты в конце концов обратились в ноль. Происходит это благодаря инфляции», — напомнил Илле.

Он посоветовал обратиться к криптовалюте и использовать метод регулярных покупок, предусматривающий вложение фиксированной суммы в актив через равные промежутки времени.