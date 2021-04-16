Россияне рассказали, на что откладывают деньги

Всего 17% россиян откладывают деньги. Из них треть делают это на случай потери доходов, чуть меньше респондентов копят на отдых и покупку недвижимости.

Большинство россиян, ответивших, что откладывают деньги, в копилку кидают от 10% до 25% заработка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование, которое провел сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних людей в 405 населенных пунктах России.

Около 28% респондентов респондентов, ответивших на вопрос положительно, откладывают на случай потери доходов. На отдых и путешествия копят 19% человек, столько же — на покупку недвижимости и детей.

На ремонт в квартире откладывают 12% опрошенных. Вкладывают деньги в инвестиции 9%, на достойную жизнь в старости копят столько же россиян.

На покупку автомобиля, дорогих вещей, образование откладывают 8% респондентов. На один процент меньше россиян копят на медицинские и косметологические нужды.

Всего 6% опрошенных мечтают об открытии собственного бизнеса.