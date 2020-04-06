Бизнесу с 8 апреля будут давать кредиты под 0% на зарплаты сотрудникам

Российские банки с 8 апреля начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты. Деньги можно будет потратить только на выплату зарплат сотрудникам.

В секретариате вице-премьера Андрея Белоусова объявили, что Центробанк направит 150 миллиардов рублей на кредитование бизнеса. Финансирование получат, в том числе, Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, передает ТАСС. Полный список банков определит Минэкономразвития.

По оценкам секретариата Белоусова, благодаря этой программе зарплаты получат 1,5 миллиона сотрудников.

О том, что банки будут кредитовать бизнес на льготных условиях, Белоусов объявил в конце марта. Ставка в 0% будет рассчитана на полгода. Потом сроки могут увеличить, если этого потребует ситуация в экономике. Предложение о льготном кредитовании на зарплаты вице-премьер объявил на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями.

Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что компании смогут получить кредиты на то, чтобы обеспечить всем своим сотрудникам МРОТ в течение шести месяцев. То есть максимальный размер кредита будет зависеть от численности работников и минимальной оплаты в регионе.

В банках на прошлой неделе сообщили, что получить кредит по этой программе смогут малые и средние предприниматели из туристического, развлекательного, спортивного бизнеса и общепита. Перечень отраслей, которые признали наиболее пострадавшими от эпидемии коронавируса, в понедельник опубликовало правительство.