«Позволит легче платить зарплату». Малому и среднему бизнесу Подмосковья снизят социальные взносы на 15%

«Основные меры поддержки предпринимателей приняты на федеральном и частично на региональном уровне. Малому и среднему предпринимательству дадут отсрочку по налогам на полгода. Не надо будет заполнять дополнительных документов, чтобы получить эти отсрочки. Малое и среднее предпринимательство получит у нас снижение социальных взносов на 15%, что позволит легче платить зарплату», — рассказал Хромов.

Очень важно сейчас сохранить занятость, сохранить обороты бизнеса. Важно, чтобы максимальное количество бизнесменов выжило Вадим Хромов.

Зампред правительства рассказал, что в регионе приостановили свою деятельность целые отрасли, начиная от крупных (туризм и авиаперевозки), заканчивая малыми (парикмахерские и маникюрные салоны). По словам Вадима Хромова, малый бизнес может обратиться в фонды микрофинансирования Московской области. В ближайшее время туда внесут дополнительные средства и снизят ставки.

Для среднего и крупного бизнеса подготовили свои меры поддержки. Власти составили перечень системообразующих предприятий Подмосковья.

Вместе с руководителями предприятий не допустит развития негативных сценариев и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Вопросы, возникающие в их деятельности, будут решаться максимально быстро и эффективно», — пообещал Вадим Хромов.

В качестве еще одной меры поддержки он рассказал о готовности властей помочь подмосковному бизнесу решить вопросы с банками. Речь идет о пересмотре условий по уже взятым займам. Хромов напомнил, что федеральные власти обязали банки пересматривать условия кредитов для тех предприятий, которые оказались в тяжелом положении из-за ситуации с коронавирусом.

«Если вдруг банк на ваше заявление по отсрочке не реагирует либо отказывает, мы, как Московская область, готовы помочь вам по взаимоотношениям с банком. У нас со всеми крупнейшими банками уже организованы рабочие группы на эту тему», — рассказал Вадим Хромов.

Также власти Московской области помогут предпринимателям в получении беспроцентного банковского займа для выплаты зарплат.

«В дополнение к льготам и отсрочкам по налогам и социальным взносам можно взять бесплатные деньги на шесть месяцев для того, чтобы в период, когда упал оборот, выплатить зарплату», — предложил Хромов и подчеркнул, что и в этом случае власти региона готовы помочь местным предпринимателям в общении с банком.

Он предложил бизнесменам сообщать о своих проблемах в Центры защиты и поддержки бизнеса Подмосковья по телефону 0150. Номер можно набрать с любого мобильного. Второй вариант — направить копии документов на электронную почту 0150@mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что режим самоизоляции для жителей региона не скажется на работе предприятий международных брендов. Однако теперь там будут новые правила. В частности, расстояние между работниками должно быть не менее полутора метров. Директор должен утвердить списки работников, которые смогут работать удаленно и без которых производство встанет. Кроме того, всех работников обеспечат масками, перчатками и другими средствами защиты.