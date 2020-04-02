Промышленники Подмосковья смогут получить льготные кредиты. На это выделили 400 млн рублей

В условиях пандемии предприятиям Подмосковья приходится непросто. Чтобы поддержать промышленные производства, правительство региона выделило 400 миллионов рублей Фонду развития промышленности Московской области. Средства пойдут на льготные кредиты для предприятий на оборудование, его доставку и монтаж.

Деньги смогут получить промышленные предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты в размере от 20 до 150 миллионов рублей. Ставка по кредитованию будет равна 1-5% годовых (в зависимости от программы финансирования и вида обеспечения).

«В приоритете сейчас финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Кроме этого, поддержку получат предприятия, работающие с новыми технологами и создающие рабочие места.

Также производства смогут получить беспроцентные займы на выплату заработной платы в банках (Сбербанк и ВТБ).

А проверки бизнеса отложили до 1 июня. В скором времени многие предприниматели смогут получить отсрочку по оплате налогов и страховых взносов сроком на полгода.

Сейчас в регионе разрабатывают необходимые меры для поддержки бизнесменов. Власти рассматривают возможность внести мораторий на уплату арендных платежей субъектам МСП: арендаторам регионального или муниципального имущества дать гарантии бюджета Подмосковья или реструктурировать кредиты.