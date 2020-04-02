Промышленники Подмосковья смогут получить льготные кредиты. На это выделили 400 млн рублей
Деньги смогут получить промышленные предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты в размере от 20 до 150 миллионов рублей. Ставка по кредитованию будет равна 1-5% годовых (в зависимости от программы финансирования и вида обеспечения).
«В приоритете сейчас финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Кроме этого, поддержку получат предприятия, работающие с новыми технологами и создающие рабочие места.
Также производства смогут получить беспроцентные займы на выплату заработной платы в банках (Сбербанк и ВТБ).
А проверки бизнеса отложили до 1 июня. В скором времени многие предприниматели смогут получить отсрочку по оплате налогов и страховых взносов сроком на полгода.
Сейчас в регионе разрабатывают необходимые меры для поддержки бизнесменов. Власти рассматривают возможность внести мораторий на уплату арендных платежей субъектам МСП: арендаторам регионального или муниципального имущества дать гарантии бюджета Подмосковья или реструктурировать кредиты.