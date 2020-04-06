Опубликован список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Эти сферы получат льготы

Правительство утвердило список отраслей, которые больше других пострадали из-за распространения коронавируса. По поручению президента Владимира Путина, эти отрасли получат отсрочки по уплате налогов и страховых взносов.

В список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, попали автомобильные и авиаперевозки, культура и досуг, организация выставок, фитнес и спорт, туристический бизнес, общепит, салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги. Полный список есть в постановлении на сайте правительства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что этот перечень еще будет расширяться, сейчас правительство собирается включить в него непродовольственную розницу, передает «Интерфакс». Решетников также призвал бизнес вносить свои предложения по поддержке.

Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, по поручению главы государства должны получить меры поддержки. Среди них шесть месяцев отсрочки по всем налогам за исключением НДС, по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий, по кредитам малым и средним предпринимателям. Кроме того, им гарантировали устойчивое кредитование, полугодовалый мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей пообещали отсрочку по аренде федерального имущества, в течение полугода у них не будет контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.