Деньги 06 апреля 2023, 07:12 Байдена обвинили в игнорировании им же устроенного кризиса Телеведущий из США Моррис: Белый дом не признал, что спровоцировал финансовый кризис Flickr

Читать 360tv в

Власти США спровоцировали финансовый кризис, но несмотря на заявления аналитиков, отказались признавать его существование. Ведущий телепрограммы Redacted News Клейтон Моррис обвинил в этом президента Джо Байдена, сообщил RT.

«Мы видели, как Федеральная резервная система признала, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности», — сказал он.

Реклама

Телеведущий заявил, что регулятор, как и Белый дом, пустил ситуацию на самотек. ФРС признала, что внутренний валовый продукт сократится, и пообещала больше не повышать ставки. Клейтон Моррис обвинил власти США в бездействии. Аналитики, по его словам, давно предупреждали о грядущем кризисе финансовой и банковской систем, но правительство отказалось это признавать. Он возложил ответственность за крах экономики на Джо Байдена.

В марте обанкротился один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank, услугами которого пользовались Apple, Google, Tesla и другие гиганты. Это спровоцировало закрытие Signature Bank. Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп обвинили в этом друг друга, а политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев объяснил кризис действиями ФРС.