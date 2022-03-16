Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги более 30 российских банков
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «CC»
Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка вывело из списка на пересмотр международное рейтинговое агентство Fitch. Оно также понизило рейтинги с «В» до «СС».
«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 31 российского банка до „CC“ с „B“», — привело РИА «Новости» фрагмент из заявления агентства.
Понижение рейтинга, как указано, коснулось таких кредитных организаций, как Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ и «Тинькофф».
На прошлой неделе в очередной раз были понижены рейтинги российских компаний по добыче природных ресурсов, включая «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть». Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) также был понижен у компаний «Газпром нефть», «Новатэк», «Башнефть», «Северсталь» и ряда других.
Кроме того, агентство Fitch Ratings также понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.
Представители международного агентства Мооdу’s приняли решение понизить рейтинг России сразу на шесть ступеней, до «В3» с «Ваа3». Они не исключают, что показать будет падать.