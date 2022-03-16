Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги более 30 российских банков

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка вывело из списка на пересмотр международное рейтинговое агентство Fitch. Оно также понизило рейтинги с «В» до «СС».

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 31 российского банка до „CC“ с „B“», — привело РИА «Новости» фрагмент из заявления агентства.

Понижение рейтинга, как указано, коснулось таких кредитных организаций, как Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ и «Тинькофф».

На прошлой неделе в очередной раз были понижены рейтинги российских компаний по добыче природных ресурсов, включая «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть». Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) также был понижен у компаний «Газпром нефть», «Новатэк», «Башнефть», «Северсталь» и ряда других.

Кроме того, агентство Fitch Ratings также понизило рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России.

Представители международного агентства Мооdу’s приняли решение понизить рейтинг России сразу на шесть ступеней, до «В3» с «Ваа3». Они не исключают, что показать будет падать.