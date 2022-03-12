Международный рейтинг 20 органов власти понижен в России

Рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России понизило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Подобная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд.

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до «С», — говорится в заявлении агентства.

Рейтинги понижены у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирса, Нижегородской области и ряда других регионов.

Ранее стало известно, что агентство Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний с «В» до «СС». Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) оказался понижен у компаний «Газпром», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», «Новатэк», «Башнефть», «Северсталь» и ряда других.

Кроме того, представители международного агентства Мооdу’s приняли решение понизить рейтинг России сразу на шесть ступеней, до «В3» с «Ваа3». Они не исключают, что показать будет падать.