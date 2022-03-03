Решение Moody’s понизить рейтинг России оценили в РАНХиГС

Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий института менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар высказался по поводу решения рейтингового агентства Moody’s понизить рейтинг России. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Представители международного агентства приняли решение понизить рейтинг нашей страны сразу на шесть ступеней, до «В3» с «Ваа3». Они не исключают, что показать будет падать.

«Любое рейтинговое агентство при составлении своих рейтингов ориентируется либо на привлекательность страны, либо на отдельные компании. Само по себе понижение — это показатель того, что компании сейчас не имеют привлекательности с точки зрения инвестиций для сторонних, внешних инвесторов. И это логично, учитывая сложившуюся ситуацию», — сообщил Пивовар.

В заключении он отметил, что рейтинг отражает реальное положение дел.