Агентство Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний

Рейтинги российских компаний по добыче природных ресурсов, включая «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть» в очередной раз понижен. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Fitch Ratings понизило рейтинги российских компаний, занимающихся природными ресурсами, до «CC» с «B», — говорится в сообщении агентства.

Помимо трех упомянутых выше компаний, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) понжен у компаний «Газпром нефть», «Новатэк», «Башнефть», «Северсталь» и ряда других.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с отметки «BBB», до «B».

Также S&P Global Ratings заявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте до уровня «CCC-». На показатель повлияли западные санкций, в том числе против Центробанка.