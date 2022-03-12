facebook_pixel
    12 марта 2022, 02:37

    Агентство Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний

    Агентство Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний до «СС»

    Алексей Иванчин

    Рейтинги российских компаний по добыче природных ресурсов, включая «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть» в очередной раз понижен. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

    «Fitch Ratings понизило рейтинги российских компаний, занимающихся природными ресурсами, до «CC» с «B», — говорится в сообщении агентства.

    Помимо трех упомянутых выше компаний, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) понжен у компаний «Газпром нефть», «Новатэк», «Башнефть», «Северсталь» и ряда других.

    Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с отметки «BBB», до «B».

    Также S&P Global Ratings заявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте до уровня «CCC-». На показатель повлияли западные санкций, в том числе против Центробанка.