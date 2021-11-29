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    29 ноября 2021, 16:15

    «Аэрофлот» получил почти 12 миллиардов рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года

    Анастасия Аброськина

    Промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев опубликовали в «Аэрофлоте». Ее подготовили строго по международным стандартам. Авиакомпания получила 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли в третьем квартале этого года.

    «Аэрофлот» получил почти 12 миллиардов рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года

    Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин отметил, что такие показатели подтвердили достигнутый компанией прогресс.

    Последовательно улучшая финансовые показатели, в отчетном третьем квартале „Аэрофлот“ впервые за два года получил квартальную чистую прибыль в размере 11,6 миллиарда рублей

    Андрей Чиханчин.

    По его словам, весомый вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема российских перевозок. На них «Аэрофлот» сделал ставку в высокий сезон.

    В результате к концу третьего квартала пассажиропоток «Аэрофлота» на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 27,4%.

    И другие факторы

    Вместе с тем на результаты положительно повлияло постепенное снятие международных ограничений. Группа «Аэрофлот» максимально использовала эти возможности.

    Например, в январе емкость авиакомпании на международных линиях составляла только 15,4%, а к сентябрю выросла до 43,1%.

    Все это повлияло и на рост выручки до 167,1 миллиарда рублей в третьем квартале.

    Мы планируем соблюдать строгий контроль над управляемыми статьями расходов для сохранения финансовой устойчивости до начала нового сезонного цикла роста продаж, бронирований и положительных денежных потоков

    Андрей Чиханчин.

    За девять месяцев «Аэрофлот» перевез 34,1 миллиона пассажиров. Это на 48% больше, чем в тот же период прошлого года.

    Ранее стало известно, что «Аэрофлот» вновь признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы.