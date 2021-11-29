«Аэрофлот» получил почти 12 миллиардов рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года

Промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев опубликовали в «Аэрофлоте». Ее подготовили строго по международным стандартам. Авиакомпания получила 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли в третьем квартале этого года.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин отметил, что такие показатели подтвердили достигнутый компанией прогресс.

Последовательно улучшая финансовые показатели, в отчетном третьем квартале „Аэрофлот“ впервые за два года получил квартальную чистую прибыль в размере 11,6 миллиарда рублей Андрей Чиханчин.

По его словам, весомый вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема российских перевозок. На них «Аэрофлот» сделал ставку в высокий сезон.

В результате к концу третьего квартала пассажиропоток «Аэрофлота» на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 27,4%.

И другие факторы

Вместе с тем на результаты положительно повлияло постепенное снятие международных ограничений. Группа «Аэрофлот» максимально использовала эти возможности.

Например, в январе емкость авиакомпании на международных линиях составляла только 15,4%, а к сентябрю выросла до 43,1%.

Все это повлияло и на рост выручки до 167,1 миллиарда рублей в третьем квартале.

Мы планируем соблюдать строгий контроль над управляемыми статьями расходов для сохранения финансовой устойчивости до начала нового сезонного цикла роста продаж, бронирований и положительных денежных потоков Андрей Чиханчин.

За девять месяцев «Аэрофлот» перевез 34,1 миллиона пассажиров. Это на 48% больше, чем в тот же период прошлого года.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» вновь признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы.