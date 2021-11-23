«Аэрофлот» лидирует в топ-5 авиакомпаний Европы по восстановлению провозной емкости

Британский аналитический центр OAG опубликовал отчет по восстановлению авиационного рынка в мире. Согласно данным, «Аэрофлот» занимает первое место в топ-5 Европы по восстановлению провозных емкостей по итогам летнего сезона.

Объем перевозок летом 2021-го составил 70% от показателей 2019 года. Как уточнили в компании, достигнуть такого роста позволила переориентация на внутренний рынок.

Также в топ-5 вошли Ryanair, Turkish Airlines, Easyjet и Deutsche Lufthansa AG.

«Аэрофлот» является единственным перевозчиком из топ-5 европейских авиакомпаний, увеличивших емкость на внутреннем рынке на рекордные 102% от 2019 года. У других европейских перевозчиков доля ВВЛ значительно ниже — порядка 13-35%.

По темпам восстановления на международных направлениях «Аэрофлот» занимает второе место.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы из Москвы в Канкун.